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Абхазия Информ

ТАРАЩ ХАГБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АНО «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Новости Вторник, 27 мая 2025 16:38
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ТАРАЩ ХАГБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АНО «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба принял участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Мероприятие под председательством президента РФ Владимира Путина прошло в Екатерининском зале Московского Кремля, где были подведены итоги семилетней деятельности платформы.

Проект «Россия – страна возможностей» был учрежден Указом президента 22 мая 2018 года. За время его работы запущено свыше 60 проектов, включая конкурсы и олимпиады.

Одним из мероприятий, проведенных при содействии платформы, стал конкурс управленцев «Команда Абхазии», организованный по инициативе президента РА Бадры Гунба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 27 мая 2025 16:39

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