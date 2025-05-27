ТАРАЩ ХАГБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АНО «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба принял участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».
Мероприятие под председательством президента РФ Владимира Путина прошло в Екатерининском зале Московского Кремля, где были подведены итоги семилетней деятельности платформы.
Проект «Россия – страна возможностей» был учрежден Указом президента 22 мая 2018 года. За время его работы запущено свыше 60 проектов, включая конкурсы и олимпиады.
Одним из мероприятий, проведенных при содействии платформы, стал конкурс управленцев «Команда Абхазии», организованный по инициативе президента РА Бадры Гунба.
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