ВЛАДИМИР ДЕЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба встретился с министром по налогам и сборам Эдгаром Бения. На встрече обсудили итоги работы министерства с начала 2025 года и улучшение эффективности работы налогового органа.
Министр отметил, что основной упор в работе делается на выявление и постановку налогоплательщиков на первичный учет, а также изучение режима налогообложения, по которому отчитываются налогоплательщики.
Министерством ведётся усиленный контроль по объектам строительства, особое внимание уделяется администрированию земельного налога.
«Министерство по налогам и сборам нацелено на качественное улучшение работы по части администрирования с одновременной подготовкой к изменениям в налоговое законодательство», – сказал Эдгар Бения.
Премьер-министр отметил, что государство не должно перекладывать уплату налогов только на добросовестных налогоплательщиков, при этом, не обращая внимания на злостных неплательщиков.
«Не будет выборочного подхода. Задачи стоят большие. Уровень доверия к налоговому органу должен повышаться с каждым днем. Налогообложение должно быть справедливым для всех», – сказал Владимир Делба.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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