Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ . Премьер-министр Владимир Делба встретился с министром по налогам и сборам Эдгаром Бения. На встрече обсудили итоги работы министерства с начала 2025 года и улучшение эффективности работы налогового органа.

Министр отметил, что основной упор в работе делается на выявление и постановку налогоплательщиков на первичный учет, а также изучение режима налогообложения, по которому отчитываются налогоплательщики.

Министерством ведётся усиленный контроль по объектам строительства, особое внимание уделяется администрированию земельного налога.

«Министерство по налогам и сборам нацелено на качественное улучшение работы по части администрирования с одновременной подготовкой к изменениям в налоговое законодательство», – сказал Эдгар Бения.

Премьер-министр отметил, что государство не должно перекладывать уплату налогов только на добросовестных налогоплательщиков, при этом, не обращая внимания на злостных неплательщиков.

«Не будет выборочного подхода. Задачи стоят большие. Уровень доверия к налоговому органу должен повышаться с каждым днем. Налогообложение должно быть справедливым для всех», – сказал Владимир Делба.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.