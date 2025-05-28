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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЯМ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Новости Среда, 28 мая 2025 12:39
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УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЯМ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 28 мая 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Тимур Агрба подписал распоряжение об утверждении плана проведения в городе Сухум массовых мероприятий, посвященных Дням Нижнего Новгорода. Всем ответственным за организацию мероприятий дано указание обеспечить исполнение плана в установленные сроки. Контроль за выполнением распоряжения возложен на управляющего делами Администрации Сухума Ирину Шония.

С 29 мая по 1 июня в столице Абхазии пройдут масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню Нижнего Новгорода. В программе – спектакли, концерты, художественные выставки и инсталляции, спортивные турниры, этновечер, а также инклюзивный форум городов-побратимов «Ритм Абхазии».

29 мая

12:00-13:00 Торжественное открытие международного инклюзивного форума городов-побратимов «Ритм Абхазии» – выступление почетных гостей и друзей форума;

10:00 – турнир по дзюдо, посвященный Дням Нижнего Новгорода в Сухуме, Дворец спорта им. С. Багапш (Сухум, улица Джанашия, 2);

12:00 – открытие выставки «Рождение человека», Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба (Сухум, улица Пушкина, 1);

15:00 – Открытие выставки «Нижегородское деревянное зодчество», Абхазский государственный музей (Сухум, проспект Леона, 22);

16:30 – этновечер с участием фольклорно-этнографических ансамблей города Сухум и города Нижнего Новгорода, Абхазский государственный музей (Сухум, проспект Леона, 22);

30 мая

В течение всего дня – мультимедийная инсталляция (павильон с проекцией 360 градусов), площадь у Абхазского драматического театра им. С. Чанба (Сухум, улица Пушкина, 1);

10:00 – работа выставки «Рождение человека», Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба (Сухум, улица Пушкина, 1);

10:00 – работа выставки «Нижегородское деревянное зодчество», Абхазский государственный музей (Сухум, проспект Леона, 22);

12:00 – товарищеский матч по футболу, стадион «Динамо» (Сухум, улица Воронова);

12:00-14:30 – мастерская Ритма: «Проектный пазл: собери свою идею по шагам!»;

15:00 – показ спектакля «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди», Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба (Сухум, улица Пушкина, 1);

16:00-17:10 – площадка трех мэров: «Мосты дружбы: Нижний Новгород, Сухум, Самара;

18:00 – показ спектакля «Астрономия любви», Государственный русский театр драмы Республики Абхазия им. Ф. Искандера (Сухум, проспект Леона);

19:30 – концертная программа «Культурный код города: единство», Набережная Махаджиров, колоннада;

31 мая

В течение всего дня – мультимедийная инсталляция (павильон с проекцией 360 градусов), площадь у Абхазского драматического театра им. С. Чанба (Сухум, улица Пушкина, 1);

10:00 – работа выставки «Рождение человека», Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба (Сухум, улица Пушкина, 1);

11:00-14:00 – работа мобильного планетария, средняя школа Nº2 им. А. Пушкина;

15:00 – показ спектакля «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди», Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба (Сухум, улица Пушкина, 1);

18:00 – показ спектакля «Труффальдино», Государственный русский театр драмы Республики Абхазия им. Ф. Искандера (Сухум, проспект Леона);

19:30-23:00 – концертная программа «Молодежь и город – культура создавать смыслы», набережная Махаджиров, колоннада;

1 июня

В течение всего дня – концертная программа (песни, танцы), трансляция роликов и фильмов, презентация Центра военно-патриотического воспитания и ВПЛ «Хочу стать десантником» в Международный день защиты детей, парк им Т. Шамба («Сказка»);

19:00 – концертная программа «Созвучие России и Абхазии», совместный концерт Муниципального камерного хора «Нижний Новгород» и Государственной хоровой капеллы Абхазии в Большом зале Абхазской государственной филармонии, Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба (Сухум, проспект Леона, 18).

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Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 28 мая 2025 13:07

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