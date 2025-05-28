БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ НИКОЛАСА МАДУРО С ПОБЕДОЙ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ

Уважаемый господин президент!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и возглавляемую Вами Единую социалистическую партию Венесуэлы с убедительной победой на парламентских выборах.

Этот успех является ярким свидетельством высокого доверия венесуэльского народа к Вашему курсу, направленному на укрепление суверенитета, развитие экономики и повышение благосостояния граждан. Уверен, что новый состав Национальной ассамблеи будет эффективно работать на благо страны, способствуя дальнейшему прогрессу и процветанию.

Между Абхазией и Венесуэлой установились прочные дружественные отношения, основанные на принципах взаимного уважения и поддержки. Мы высоко ценим Вашу принципиальную позицию по вопросу признания независимости Республики Абхазия и благодарим за последовательную поддержку на международной арене.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество между нашими странами, направленное на углубление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурных связей.

Желаю Вам, господин президент, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Венесуэлы – мира, стабильности и процветания».