БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ НИКОЛАСА МАДУРО С ПОБЕДОЙ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ
Сухум. 28 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с победой правящей партии на выборах.
В поздравлении говорится:
Уважаемый господин президент!
От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и возглавляемую Вами Единую социалистическую партию Венесуэлы с убедительной победой на парламентских выборах.
Этот успех является ярким свидетельством высокого доверия венесуэльского народа к Вашему курсу, направленному на укрепление суверенитета, развитие экономики и повышение благосостояния граждан. Уверен, что новый состав Национальной ассамблеи будет эффективно работать на благо страны, способствуя дальнейшему прогрессу и процветанию.
Между Абхазией и Венесуэлой установились прочные дружественные отношения, основанные на принципах взаимного уважения и поддержки. Мы высоко ценим Вашу принципиальную позицию по вопросу признания независимости Республики Абхазия и благодарим за последовательную поддержку на международной арене.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество между нашими странами, направленное на углубление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурных связей.
Желаю Вам, господин президент, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу Венесуэлы – мира, стабильности и процветания».
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