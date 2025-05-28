10 КАТЕГОРИЯМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ АБХАЗСКИХ ПЕНСИЙ УВЕЛИЧАТ РАЗМЕР ДОПЛАТЫ НА ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ
Сухум. 28 мая 2025. Абхазия-Информ. С 1 июля планируется повысить на 1000 рублей размер доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, не являющихся получателями пенсии иностранного государства. Об этом Апсныпресс рассказал председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.
«Общее количество получателей пенсий, которым увеличат размер доплаты, составляет 15 795 человек. Это 10 категорий пенсионеров. Дополнительные средства, необходимые на выплату доплат в год, составляют 189 млн 540 тыс. руб.», – рассказал Гулария.
Размер пенсий с увеличенной доплатой составит:
– пенсия по возрасту с учетом доплаты – 5000 рублей;
– пенсия за выслугу лет – 4700 рублей;
– имеющие почетное звание: «народный», «заслуженный» – 5500 рублей;
– работники на подземных работах (шахтеры) – 4500 рублей;
– инвалиды труда:
I группы – 4900 рублей;
II группы – 4800 рублей;
III – 4650 рублей;
– лица, получающие пенсии по случаю потери кормильца:
СПК (1000) – 5000 рублей;
СПК (700) – 4700 рублей;
– круглые сироты – 8000 рублей;
– социальные пенсии по возрасту – 4100 рублей;
– социальные пенсии по инвалидности – 4100 рублей;
– пенсии инвалидов с детства:
в возрасте до 16 лет – 6000 рублей;
I группы – 6000 рублей;
II группы – 5500 рублей.
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