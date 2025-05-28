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Абхазия Информ

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В СУХУМСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ

Новости Среда, 28 мая 2025 14:29
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НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В СУХУМСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ

Сухум. 28 мая 2025. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия объявляет прием документов на обучение в Сухумском высшем общевойсковом командном училище в 2025/26 учебном году.

Набор абитуриентов проходит на бесплатной основе по специальности «Боевое применение мотострелковых подразделений». Гражданская специальность – «Менеджер по управлению персоналом».

Срок обучения 4 года. По окончании училища выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».

Прием документов проводится в военных комиссариатах Республики Абхазия по месту жительства до 25 июня 2025 года.

Телефон для справок: 8 (840) 229 77 34.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 28 мая 2025 14:35

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