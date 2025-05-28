НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В СУХУМСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
Сухум. 28 мая 2025. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия объявляет прием документов на обучение в Сухумском высшем общевойсковом командном училище в 2025/26 учебном году.
Набор абитуриентов проходит на бесплатной основе по специальности «Боевое применение мотострелковых подразделений». Гражданская специальность – «Менеджер по управлению персоналом».
Срок обучения 4 года. По окончании училища выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».
Прием документов проводится в военных комиссариатах Республики Абхазия по месту жительства до 25 июня 2025 года.
Телефон для справок: 8 (840) 229 77 34.
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