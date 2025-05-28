СПОРТ И АРМИЯ: ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «БОЛЬШИЕ ЗАБЕГИ НАРТОВ»

Сухум. 28 мая 2025. Абхазия-Информ . Военнослужащие Вооруженных сил Абхазии приняли участие в легкоатлетическом кроссе «Большие забеги Нартов», приуроченном к памяти первого президента Владислава Григорьевича Ардзинба и ко Дню памяти махаджиров.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из городов и районов республики, студенты Абхазского государственного университета, Сухумского открытого института, Сухумского государственного колледжа, Медицинского колледжа, представители коллективов физической культуры, команды с Северного Кавказа и Краснодарского края.

Организаторами соревнований выступили – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация легкой атлетики Абхазии, при финансовой поддержке Государственного комитета по репатриации.

Участники бежали две дистанции – 3000 метров среди женщин и 5000 метров среди мужчин.

Военнослужащие – старший лейтенант Филипп Ласурия занял 6 место, курсант Данил Пачулия 7 место.

Все участники получили грамоты от Госкомспорта, участники до седьмого места были отмечены денежными призами.