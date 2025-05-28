В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ 72 АППАРАТА ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 28 мая 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники оперативного подразделения ГТК Республики Абхазия совместно с сотрудниками УУМ и ПДН ОМ-1 УВД по г. Сухум, выявили 72 аппарата для добычи криптовалюты различных наименований, из них 5 аппаратов были подключены к электросети.