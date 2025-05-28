В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ 72 АППАРАТА ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ
Сухум. 28 мая 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники оперативного подразделения ГТК Республики Абхазия совместно с сотрудниками УУМ и ПДН ОМ-1 УВД по г. Сухум, выявили 72 аппарата для добычи криптовалюты различных наименований, из них 5 аппаратов были подключены к электросети.
Аппараты, выявленные в многоквартирном доме в Сухуме по ул. Назадзе 42/3 кв.37, принадлежали гражданину Берулава П.Г.
Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
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