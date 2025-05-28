 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ 72 АППАРАТА ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Среда, 28 мая 2025 14:42
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ 72 АППАРАТА ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 28 мая 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники оперативного подразделения ГТК Республики Абхазия совместно с сотрудниками УУМ и ПДН ОМ-1 УВД по г. Сухум, выявили 72 аппарата для добычи криптовалюты различных наименований, из них 5 аппаратов были подключены к электросети.

Аппараты, выявленные в многоквартирном доме в Сухуме по ул. Назадзе 42/3 кв.37, принадлежали гражданину Берулава П.Г.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 28 мая 2025 14:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СПОРТ И АРМИЯ: ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «БОЛЬШИЕ ЗАБЕГИ НАРТОВ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.