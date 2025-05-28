БОЛЬШЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ РОССИЙСКОГО ОБРАЗЦА ВЫДАЛИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 мая 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии идет активное получение российских водительских удостоверений. По данным республиканского ГАИ с 14 апреля к ним с заявлениями обратилось 4522 человек, было изготовлено 4074 документов, уже выдано 3204 прав.

157 человек получили отказы. Например, невозможно получить водительские удостоверения по российскому загранпаспорту. Кроме того, документы не получат те граждане, которые уже получили водительское удостоверение в России. Они должны обменять документ в РФ на общих основаниях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощённой процедуры получения российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Документ вступил в силу 17 мая 2025 года.