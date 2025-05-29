ЗАДЕРЖАНИЕ НАРУШИТЕЛЕЙ ГОСГРАНИЦЫ

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ . Сотрудники Службы государственной безопасности и Погрануправления ФСБ в Абхазии выявили канал незаконного пересечения госграницы в нижне2 зоне Галского района. В мае они задержали две группы иностранцев.

В первую вошли граждане Турции Сельчук Гюрен 1997 г.р., находящийся в международном розыске по линии Интерпола за ранее совершенное заказное убийство на территории Турции, и Доган Берсан 2001 г.р., также разыскиваемый за убийство и сбыт наркотиков.

Вторая группа была задержана 26 мая. Граждане Азербайджана Хасан Итибар-оглы Азизов 1974 г.р. и Тахмазли Намаз Тахмаз-оглы 1990 г.р. хотели избежать уголовной ответственности в Грузии и пытались скрыться на территории Абхазии.

В отношении вышеуказанных граждан следственным отделом СГБ республики возбуждены уголовные дела.