ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ . 326 млн рублей выделят на программу развития малого и среднего предпринимательства в Абхазии в этом году. 200 млн руб. из них – средства бюджета республики, 126 млн руб. – российская финансовая помощь.

В программе смогут участвовать предприниматели, работающие в сфере туризма, промышленности, общественного питания. Им компенсируют расходы на покупку оборудования при модернизации предприятий или создании новых.

Ожидается, что программа охватит около 300 проектов, а также поможет создать более 100 новых рабочих мест и увеличит объем налоговых поступлений.

Подробности об условиях участия в программе будут объявлены дополнительно.