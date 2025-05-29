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Абхазия Информ

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Новости Четверг, 29 мая 2025 11:31
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ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. 326 млн рублей выделят на программу развития малого и среднего предпринимательства в Абхазии в этом году. 200 млн руб. из них – средства бюджета республики, 126 млн руб. – российская финансовая помощь.

В программе смогут участвовать предприниматели, работающие в сфере туризма, промышленности, общественного питания. Им компенсируют расходы на покупку оборудования при модернизации предприятий или создании новых.

Ожидается, что программа охватит около 300 проектов, а также поможет создать более 100 новых рабочих мест и увеличит объем налоговых поступлений.

Подробности об условиях участия в программе будут объявлены дополнительно.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 29 мая 2025 11:32

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