В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба встретился с министром просвещения Ханой Гунба. После обсуждения вопросов, связанных с окончанием учебного года, на встрече подняли вопросы развития системы образования.
На встрече также обсуждался порядок комплектации начальных классов образовательных школ.
По информации министра, на сегодняшний день в некоторых школах количество детей превышает допустимую норму. Особо остро этот вопрос стоит в средних школах города Сухум.
Премьер-министр поручил представить предложения по совершенствованию системы дошкольного, общего и средне-профессионального образования.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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