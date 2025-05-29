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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Четверг, 29 мая 2025 19:57
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба встретился с министром просвещения Ханой Гунба. После обсуждения вопросов, связанных с окончанием учебного года, на встрече подняли вопросы развития системы образования.

На встрече также обсуждался порядок комплектации начальных классов образовательных школ.

По информации министра, на сегодняшний день в некоторых школах количество детей превышает допустимую норму. Особо остро этот вопрос стоит в средних школах города Сухум.

Премьер-министр поручил представить предложения по совершенствованию системы дошкольного, общего и средне-профессионального образования.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 29 мая 2025 20:01

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