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Абхазия Информ

СПОРТСМЕНЫ АБХАЗИИ, ПОКОРИВШИЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕНУ, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ОТ ГОСКОМИТЕТА

Новости Четверг, 29 мая 2025 19:55
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СПОРТСМЕНЫ АБХАЗИИ, ПОКОРИВШИЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕНУ, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ОТ ГОСКОМИТЕТА

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. В Государственном комитете по делам молодежи и спорта чествовали спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях в последние месяцы.

Среди отмеченных спортсменов: Марат Кокоскерия – победитель первенства ЦФО по вольной борьбе; Сандро Цимцба – победитель первенства города Москвы по боксу; Алхас Лагвилава – победитель Кубка мастеров по коротким нардам-блиц в чемпионате России; Алмас Габуния – чемпион России по домино; Алана Боциева, Амир Харчилава, Никита Джикирба и Астан Ратия – обладатели золотых медалей чемпионата мира по каратэ шотокан; Дамей Конджария – победитель ультратрейла Т-Банк Grand Kislovodsk от Wild Trail и Kavkaz.Run на дистанции Bermamyt 80 км; Астамур Кация – победитель VI летней юниорской Спартакиады молодежи Кубани; победительницы Международного Кубка Дружбы по художественной гимнастике в Ереване; Нестор Цужба – победитель теннисного турнира Croatia Cup Tennis Europe U12.

Исполняющий обязанности председателя Госкомитета Беслан Карчава лично поздравил спортсменов и их тренеров с блестящими результатами и завоеванными наградами. Он подчеркнул важность этих побед для престижа абхазского спорта и выразил благодарность за труд и преданность делу.

Спортсмены, в свою очередь, поделились с собравшимися своими яркими впечатлениями от участия в соревнованиях и рассказали о планах на предстоящий спортивный сезон.

В знак признания заслуг и поддержки дальнейших спортивных начинаний всем отличившимся спортсменам были вручены денежные вознаграждения от Госкомитета.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 29 мая 2025 19:57

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