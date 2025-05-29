СПОРТСМЕНЫ АБХАЗИИ, ПОКОРИВШИЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕНУ, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ОТ ГОСКОМИТЕТА

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ . В Государственном комитете по делам молодежи и спорта чествовали спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях в последние месяцы.

Среди отмеченных спортсменов: Марат Кокоскерия – победитель первенства ЦФО по вольной борьбе; Сандро Цимцба – победитель первенства города Москвы по боксу; Алхас Лагвилава – победитель Кубка мастеров по коротким нардам-блиц в чемпионате России; Алмас Габуния – чемпион России по домино; Алана Боциева, Амир Харчилава, Никита Джикирба и Астан Ратия – обладатели золотых медалей чемпионата мира по каратэ шотокан; Дамей Конджария – победитель ультратрейла Т-Банк Grand Kislovodsk от Wild Trail и Kavkaz.Run на дистанции Bermamyt 80 км; Астамур Кация – победитель VI летней юниорской Спартакиады молодежи Кубани; победительницы Международного Кубка Дружбы по художественной гимнастике в Ереване; Нестор Цужба – победитель теннисного турнира Croatia Cup Tennis Europe U12.

Исполняющий обязанности председателя Госкомитета Беслан Карчава лично поздравил спортсменов и их тренеров с блестящими результатами и завоеванными наградами. Он подчеркнул важность этих побед для престижа абхазского спорта и выразил благодарность за труд и преданность делу.

Спортсмены, в свою очередь, поделились с собравшимися своими яркими впечатлениями от участия в соревнованиях и рассказали о планах на предстоящий спортивный сезон.

В знак признания заслуг и поддержки дальнейших спортивных начинаний всем отличившимся спортсменам были вручены денежные вознаграждения от Госкомитета.