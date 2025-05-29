ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ
Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о назначении заместителей председателя Службы государственной безопасности.
В соответствии с Законом Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 06 мая 2014 года № 3498-c-V и Указом президента Республики Абхазия от 24 декабря 2018 года № 374 «Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы»
Первым заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия назначен полковник Чичба Алхас Анатольевич, освободив его от воинской должности зампредседателя СГБ РА;
Заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия назначен полковник Гунба Виталий Наварбеевич.
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