ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 06 мая 2014 года № 3498-c-V и Указом президента Республики Абхазия от 24 декабря 2018 года № 374 «Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы»

Первым заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия назначен полковник Чичба Алхас Анатольевич, освободив его от воинской должности зампредседателя СГБ РА;

Заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия назначен полковник Гунба Виталий Наварбеевич.