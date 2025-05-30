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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С МЭРОМ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Новости Пятница, 30 мая 2025 17:00
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С МЭРОМ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провёл встречу с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. Глава государства подчеркнул значимость проведения дней Нижнего Новгорода в Сухуме.

Бадра Гунба отметил, что такое взаимодействие способствует не только укреплению связей между столицей нашей страны и Нижним Новгородом, но еще большему сближению с нашим стратегическим союзником Российской Федерацией.

Глава государства подчеркнул, что основы сотрудничества были заложены еще в 2011 году, когда было подписано соглашение о сотрудничестве. Новый импульс отношениям придало соглашение об установлении побратимских связей, заключенное в октябре 2024 года.

«Совместные проекты с российскими регионами играют ключевую роль в развитии отношений, а руководство обеих стран стремится к углублению взаимодействия», – сказал Бадра Гунба.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выразил благодарность за прием.

«Мы собрались здесь по значимому поводу – проведению Дней Нижнего Новгорода в Сухуме в рамках культурно-просветительского фестиваля «Путь дружбы». Благодарю за поддержку этой инициативы, организованной совместно с администрацией Сухума», – сказал Юрий Шалабаев.

Мэр Нижнего Новгорода подчеркнул значимость уже запущенных проектов, включая оснащение сухумских школ VR-оборудованием и образовательным контентом, а также работу с преподавателями по внедрению новых технологий. Были озвучены планы по благоустройству сквера в Новом районе Сухума.

Также Юрий Шалабаев сообщил о передаче мэру Сухума ключей от комбинированной дорожной машины – подарка от Нижнего Новгорода.

Мэр Сухума Тимур Агрба отметил масштаб и значимость проведения Дней Нижнего Новгорода в республике.

«Сегодня мы принимаем в столице 450 человек из Нижнего Новгорода. Это делегация, охватывающая все направления: образование, здравоохранение, культура, спорт», – заявил Тимур Агрба.

Президент Абхазии подчеркнул важность прямого авиасообщения с Нижним Новгородом.

«Мы должны использовать наше взаимодействие для более тесного сотрудничества. Вы уже упомянули о некоторых сделанных шагах, и для нас, конечно же, очень важно открытие прямого авиарейса между Нижним Новгородом и Сухумом. Это ключевая инфраструктурная и транспортная инициатива, создающая наиболее благоприятные условия для взаимодействия», – сказал Бадра Гунба.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 30 мая 2025 17:05

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