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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ В КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Пятница, 30 мая 2025 17:57
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ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ В КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание в Гагрском районе по подготовке личного состава Управления внутренних дел к курортному сезону 2025 года. В совещании участвовал первый заместитель министра Руслан Ажиба.

Начальник УВД Денис Айба доложил текущую статистику за пять месяцев работы. Так, всего в Гагрском районе с января по май зарегистрировано 46 преступлений, раскрыто 38, процент раскрываемости составляет 82.6 %. Из 46 зарегистрированных преступлений в текущем периоде времени, тяжких 15 преступлений, из которых уже 10 преступлений раскрыто.

Министр сделал ряд замечаний, касающихся работы блока криминальной милиции. В этой связи, принято кадровое решение – назначить первым заместителем начальника УВД по Гагрскому району Тихона Ардзинба.

Заткм Роберт Киут посетил отдел милиции в поселке Цандрипш УВД по Гагрскому району. Работу личного состава, в частности, руководства отдела Киут назвал неудовлетворительной, в связи с чем милицию в Цандрипше возглавил новый руководитель, временно исполняющим обязанности начальника стал Тимур Бганба.

Министр также проинспектировал работу линейного отдела милиции на железнодорожной станции «Гагра» ЛУВДТ МВД. Он отметил, что ежегодно растет поток туристов в республику, идет развитие железнодорожной инфраструктуры, в этой связи повышаются требования к работе личного состава транспортной милиции министерства внутренних дел.

Далее Роберт Киут проверил уровень организации обеспечения общественного порядка и соблюдения правил парковки на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Псоу».

Министр отметил, что соблюдение законности и правопорядка на приграничной территории – это показатель республики для каждого приезжающего гостя и никакие субъективные обстоятельства не могут быть поводом к нарушению установленных правил.

Подразделения МВД будут продолжать профилактические и рейдовые мероприятия, проверять у водителей документы на право осуществления пассажирских перевозок, не допускать к управлению автомобилями водителей в нетрезвом состоянии и контролировать исполнение правил парковки и стоянки автомобилей частных такси, так и общественного транспорта.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 30 мая 2025 18:01

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