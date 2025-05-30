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Абхазия Информ

ВОДОЛАЗЫ МЧС ОЧИЩАЮТ ДНО ПЛЯЖЕЙ

Новости Пятница, 30 мая 2025 18:01
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ВОДОЛАЗЫ МЧС ОЧИЩАЮТ ДНО ПЛЯЖЕЙ

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. Перед началом купального сезона водолазы Государственной инспекции маломерных судов Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, каждый год тщательно обследуют и очищают дно пляжей Сухума.

По словам главы ГИМС Тенгиза Сабуа, благодаря этим мерам удается регулярно выявлять и убирать опасные объекты, например, металлические прутья, обеспечивая безопасность отдыхающих. Подобные работы будут проводиться и на пляжах других районов республики.

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