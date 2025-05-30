БАДРА ГУНБА ПРИСВОИЛ ИСХАКУ МАШБАШУ ЗВАНИЕ НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ АБХАЗИИ
Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Бадры Гунба за выдающиеся заслуги в создании высокохудожественных произведений, получивших широкое признание, вклад в сохранение и популяризацию кавказской литературы почетное звание «Народный писатель Республики Абхазия» присвоено Машбашу Исхаку Шумафовичу.
Народному писателю Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, кавалеру ордена «Ахьдз-Апша» II степени Исхаку Машбашу сегодня исполнилось 95 лет.
На торжественном мероприятии в Майкопе поздравление от президента Абхазии Бадры Гунба и Указ главы государства зачитал вице-президент Беслан Бигвава.