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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПРИСВОИЛ ИСХАКУ МАШБАШУ ЗВАНИЕ НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 30 мая 2025 18:10
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БАДРА ГУНБА ПРИСВОИЛ ИСХАКУ МАШБАШУ ЗВАНИЕ НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ АБХАЗИИ

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Бадры Гунба за выдающиеся заслуги в создании высокохудожественных произведений, получивших широкое признание, вклад в сохранение и популяризацию кавказской литературы почетное звание «Народный писатель Республики Абхазия» присвоено Машбашу Исхаку Шумафовичу.

Народному писателю Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, кавалеру ордена «Ахьдз-Апша» II степени Исхаку Машбашу сегодня исполнилось 95 лет.

На торжественном мероприятии в Майкопе поздравление от президента Абхазии Бадры Гунба и Указ главы государства зачитал вице-президент Беслан Бигвава.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 30 мая 2025 18:13

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