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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Новости Пятница, 30 мая 2025 18:13
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ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове принял делегацию из Нижнего Новгорода, прибывшую для участия в мероприятиях в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме. Министр тепло приветствовал гостей и отметил, что сотрудничество между Сухумом и Нижним Новгородом открывает новые горизонты для культурного обмена и совместных проектов.

Стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере культуры и обмене опытом.

Гости из Нижнего Новгорода поблагодарили министра за прием и выразили надежду на долгосрочное, плодотворное сотрудничество.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 30 мая 2025 18:14

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