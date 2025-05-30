Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове принял делегацию из Нижнего Новгорода, прибывшую для участия в мероприятиях в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме. Министр тепло приветствовал гостей и отметил, что сотрудничество между Сухумом и Нижним Новгородом открывает новые горизонты для культурного обмена и совместных проектов.