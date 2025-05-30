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Абхазия Информ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО «КУБОК МЭРА Г. СУХУМ»

Новости Пятница, 30 мая 2025 18:14
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО «КУБОК МЭРА Г. СУХУМ»

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. Во дворце спорта имени С. В. Багапш состоялся Открытый лично-командный республиканский турнир по дзюдо «Кубок мэра г. Сухум». Соревнования проводились среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения.

В турнире приняли участие спортсмены из городов и районов Республики Абхазия, а также команда дзюдоистов из Нижнего Новгорода в рамках программы сотрудничества между городами-побратимами, в которых одним из ключевых направлений стал спортивный обмен.

Турниру предшествовали совместные учебно-тренировочные сборы и тренировки, которые были проведены с 26 по 28 мая в спортивном комплексе «Алмаз» с участием юных спортсменов и тренеров из Нижнего Новгорода.

Тренировки были организованы воспитанниками Специализированной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Программа включала парную работу, отработку технических приемов, спарринги и интенсивный диалог между тренерами. Финальным этапом стало совместное участие нижегородских и абхазских спортсменов в республиканском турнире «Кубок мэра г. Сухум».

По результатам соревнований в командном зачете первое место заняла команда из Нижнего Новгорода. Второе место досталось команде дзюдоистов города Сухум, а третье место заняла команда из города Гагра.

В личном зачете победителями стали: Мегрикян Эдмонд (весовая категория +66 кг), Мкртчян Михаил (66 кг), Енишин Валерий (60 кг), Папаскири Даниил (55 кг), Аристава Нарт (31 кг), Киут Баграт (46 кг), Лушнов Николай (50 кг), Кудрявцев Арсений (42 кг), Дагузия Анна (52 кг), Гоцеридзе Николь (57 кг), Авджян Виктория (44 кг).

Второе место заняли: Узунян Андрей (66 кг), Бигвава Одиссей (60 кг), Тарба Даут (55 кг), Канджария Баграт (31 кг), Календжян Эри (46 кг), Мадоян Гранд (50 кг), Мадоян Гранд (50 кг), Хаджимба Нестор (42 кг), Яшкова Валентина (57 кг), Карагозян Ангелина (44 кг).

Третье место заняли: Козлов Тимофей (66 кг), Музаев Алан (66 кг), Цаава Гуслан (60 кг), Чкадуа Нестор (60 кг), Купоросов Никодин (55 кг), Цкуа Нестор (50 кг), Хуснутдинов Даниэль (46 кг), Титов Дамир (46 кг), Григорян (50 кг), Курсадзе (50 кг), Хагуш Дамей (42 кг), Конджария Элеонора (57 кг).

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 30 мая 2025 18:22

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