 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СУХУМСКОЕ «ДИНАМО» ОДЕРЖАЛО ПОБЕДУ НАД НИЖЕГОРОДСКИМИ ФУТБОЛИСТАМИ

Новости Пятница, 30 мая 2025 18:25
Оцените материал
(0 голосов)
СУХУМСКОЕ «ДИНАМО» ОДЕРЖАЛО ПОБЕДУ НАД НИЖЕГОРОДСКИМИ ФУТБОЛИСТАМИ

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. На республиканском стадионе города Сухум в рамках Международного культурно-просветительского фестиваля «Путь дружбы» был проведен футбольный товарищеский матч между командами «Радий» из Нижнего Новгорода и «Динамо» из Сухума. Товарищеская игра состоялась после серии совместных учебно-тренировочных мероприятий, организованных для футболистов обеих команд.

На стадионе присутствовали почетные гости, включая главу Администрации Сухума Тимура Агрба, главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, директора Управления по делам молодежи и спорта администрации города Сухум Эльзу Хагба, а также тренеров команды «Радий» Владислава Быстрицкого и Артема Кирбятьева.

Церемония открытия матча была проведена главами городов. Они приветствовали участников и команды, а также обменялись памятными подарками.

Глава Сухума Тимур Агрба вручил Юрию Шалабаеву футболку с символикой Сухума, а глава Нижнего Новгорода подарил мэру Сухума памятный футбольный мяч, расписанный игроками команды «Радий».

Турнир прошел в напряженной, но дружественной атмосфере. Команда «Динамо» одержала победу над соперниками из «Радия» со счетом 4:1.

Лучшими игроками матча были признаны Арлан Данат из команды «Динамо» и Никита Шутлив из команды «Радий», которые были награждены кубками за выдающиеся достижения.

Тренером команды-победителя «Динамо» является Аслан Багателия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 30 мая 2025 18:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО «КУБОК МЭРА Г. СУХУМ» В АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.