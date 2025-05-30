СУХУМСКОЕ «ДИНАМО» ОДЕРЖАЛО ПОБЕДУ НАД НИЖЕГОРОДСКИМИ ФУТБОЛИСТАМИ

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ . На республиканском стадионе города Сухум в рамках Международного культурно-просветительского фестиваля «Путь дружбы» был проведен футбольный товарищеский матч между командами «Радий» из Нижнего Новгорода и «Динамо» из Сухума. Товарищеская игра состоялась после серии совместных учебно-тренировочных мероприятий, организованных для футболистов обеих команд.

На стадионе присутствовали почетные гости, включая главу Администрации Сухума Тимура Агрба, главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, директора Управления по делам молодежи и спорта администрации города Сухум Эльзу Хагба, а также тренеров команды «Радий» Владислава Быстрицкого и Артема Кирбятьева.

Церемония открытия матча была проведена главами городов. Они приветствовали участников и команды, а также обменялись памятными подарками.

Глава Сухума Тимур Агрба вручил Юрию Шалабаеву футболку с символикой Сухума, а глава Нижнего Новгорода подарил мэру Сухума памятный футбольный мяч, расписанный игроками команды «Радий».

Турнир прошел в напряженной, но дружественной атмосфере. Команда «Динамо» одержала победу над соперниками из «Радия» со счетом 4:1.

Лучшими игроками матча были признаны Арлан Данат из команды «Динамо» и Никита Шутлив из команды «Радий», которые были награждены кубками за выдающиеся достижения.

Тренером команды-победителя «Динамо» является Аслан Багателия.