В АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ . Подозреваемого в убийстве следователя Московской полиции поймали в Абхазии. Преступление произошло 28 мая в дачном доме на территории Адлерского района Сочи.

На записи с уличной камеры наблюдения видно, что злоумышленник ждал жертву у ворот частного дома. Когда женщина вышла из калитки, он схватил ее сзади за шею и оттащил за угол соседнего дома.

Во время совместной операции МВД России и МВД Абхазии подозреваемого задержали по горячим следам в Гагрском районе Республики Абхазия. Им оказался 29-летний уроженец города Биробиджан.

Для дальнейших процессуальных действий задержанного доставили в Сочи, сообщили в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.