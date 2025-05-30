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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ

Новости Пятница, 30 мая 2025 18:33
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В АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. Подозреваемого в убийстве следователя Московской полиции поймали в Абхазии. Преступление произошло 28 мая в дачном доме на территории Адлерского района Сочи.

На записи с уличной камеры наблюдения видно, что злоумышленник ждал жертву у ворот частного дома. Когда женщина вышла из калитки, он схватил ее сзади за шею и оттащил за угол соседнего дома.

Во время совместной операции МВД России и МВД Абхазии подозреваемого задержали по горячим следам в Гагрском районе Республики Абхазия. Им оказался 29-летний уроженец города Биробиджан.

Для дальнейших процессуальных действий задержанного доставили в Сочи, сообщили в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 30 мая 2025 18:38

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