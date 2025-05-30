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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГТК

Новости Пятница, 30 мая 2025 20:47
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГТК

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с председателем Государственного таможенного комитета Отаром Хеция. Председатель ГТК доложил об итогах деятельности пяти месяцев текущего года. По словам главы ведомства, за этот период сумма начисленных платежей составила 1,6 млрд рублей, что на 120 млн рублей больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Премьер-министр отметил, что поступления таможенных платежей в бюджет является важнейшим доходным источником и составляет более 54 % от общих доходов Республиканского бюджета.

Глава правительства обратил внимание на обязательное исполнение всех показателей по поступлению доходов, администрируемым таможенным комитетом, предусмотренным на 2025 год.

На встрече также обсуждалась текущая деятельность ведомства и задачи на перспективу.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 30 мая 2025 20:50

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