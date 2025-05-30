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Абхазия Информ

СОТРУДНИКАМИ СГБ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ, РОЗЫСКИВАЕМЫЙ ИНТЕРПОЛОМ

Новости Пятница, 30 мая 2025 20:51
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СОТРУДНИКАМИ СГБ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ, РОЗЫСКИВАЕМЫЙ ИНТЕРПОЛОМ

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии, во взаимодействии с сотрудниками Центра специального назначения СГБ, в Сухуме задержали гражданина Турции Кадыра Йоздора 1977 г.р., который, по имеющейся оперативной информации, является лидером организованной преступной организации в турецком городе Измир. В состав ОПГ, по данным следствия, входит более 50 человек.

Йоздор подозревается в нескольких умышленных убийствах в общественных местах общеопасным способом, неоднократно привлекался правоохранительными органами Турции за незаконное ношение и хранение оружия, а также использование поддельных документов. В 2024 году, после совершения очередного убийства, Кадыр Йоздор был объявлен в международный розыск Интерполом.

Необходимо отметить, что гражданин Турции незаконно пересёк границу Абхазии, в обход установленных пунктов пропуска перейдя реку Ингур вброд.

Задержанный доставлен в здание СГБ. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Об этом сообщает сайт СГБ.

 

 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 30 мая 2025 21:22

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