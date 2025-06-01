ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БАДРЫ ГУНБА С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Поздравляю с Международным Днём защиты детей! Этот праздник напоминает нам о нашей первостепенной ответственности за будущее и благополучие наших детей.

Хочу выразить слова благодарности и признательности всем, кто ежедневно вкладывает силы и душу в воспитание и защиту подрастающего поколения, а также всех тех, кто выбрал смыслом своей жизни и профессией заботу о детях. Ваша самоотверженность формирует основу будущего нашей нации.

Дети – наше будущее, наш самый ценный дар. В них мы видим продолжение традиций и мечты о процветающей Абхазии. Мы стремимся создать все условия, чтобы каждый ребёнок рос в любви и заботе, имел доступ к качественному образованию, здравоохранению и возможностям для развития своих талантов.

Дорогие сограждане, желаю вам мира, добра и благополучия. А нашим юным гражданам Абхазии – крепкого здоровья, успехов и исполнения заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен улыбками и новыми открытиями!»