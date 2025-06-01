 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БАДРЫ ГУНБА С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новости Воскресенье, 01 июня 2025 17:36
Оцените материал
(0 голосов)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БАДРЫ ГУНБА С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сухум. 1 июня 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии  Бадра Гунба поздравил граждан республики с Днем защиты детей. В поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю с Международным Днём защиты детей! Этот праздник напоминает нам о нашей первостепенной ответственности за будущее и благополучие наших детей.

Хочу выразить слова благодарности и признательности всем, кто ежедневно вкладывает силы и душу в воспитание и защиту подрастающего поколения, а также всех тех, кто выбрал смыслом своей жизни и профессией заботу о детях. Ваша самоотверженность формирует основу будущего нашей нации.

Дети – наше будущее, наш самый ценный дар. В них мы видим продолжение традиций и мечты о процветающей Абхазии. Мы стремимся создать все условия, чтобы каждый ребёнок рос в любви и заботе, имел доступ к качественному образованию, здравоохранению и возможностям для развития своих талантов.

Дорогие сограждане, желаю вам мира, добра и благополучия. А нашим юным гражданам Абхазии – крепкого здоровья, успехов и исполнения заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен улыбками и новыми открытиями!»

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 01 июня 2025 17:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКАМИ СГБ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ, РОЗЫСКИВАЕМЫЙ ИНТЕРПОЛОМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.