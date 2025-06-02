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Абхазия Информ

ГРАЖДАНИНА РОССИИ ГРУЗИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ДЕПОРТИРОВАЛИ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 02 июня 2025 19:43
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ГРАЖДАНИНА РОССИИ ГРУЗИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ДЕПОРТИРОВАЛИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками Службы государственной безопасности сопровожден за пределы Абхазии гражданин Российской Федерации Кобахидзе Отари Георгиевич, 1962 г. р. въехавший в республику по паспорту гражданина России. Гражданин Кобахидзе в сопровождении своей дочери посещал город Сухум, где участвовал в съемках видео, содержавшего лозунг «Вернулся на родину спустя 33 года».

После появления видео, вызвавшего широкий общественный резонанс, последовала незамедлительная реакция сотрудников СГБ, которые прибыли в Гагрский район, где находился в тот момент гражданин Кобахидзе.

Кобахидзе принес извинения абхазцам за себя и дочку за то, что, «не подумав, поставили видео в интернет».

В виду того, что подобные видео оскорбляют патриотические чувства граждан Абхазии, а также во избежание конфликтных ситуаций и дальнейшего накала в обществе, Кобахидзе был сопровожден сотрудниками Госбезопасности, за пределы Республики Абхазия в Российскую Федерацию. В дальнейшем, во въезде в страну, Кобахидзе будет отказано.

В СГБ предупреждают, что будут оперативно реагировать на подобные факты.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 02 июня 2025 19:46

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