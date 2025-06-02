В АБХАЗИИ ПОЯВИТСЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ВМФ РФ

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ . Материально-техническая база для Черноморского флота ВМФ России появится в районе города Очамчыра в Абхазии, сообщил президент республики Бадра Гунба.

«Создание российской военно-морской базы как таковой не планируется, но планируется открытие в районе Очамчыры материально-технической базы именно для Черноморского флота», – цитирует президента ТАСС.

Гунба отметил, что в рамках этого проекта планируется и дальше продолжать укреплять сотрудничество между двумя странами, в частности – по линии министерств обороны.