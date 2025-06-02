В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА

Министр финансов отметил, что бюджетный процесс протекает стабильно, что позволяет говорить о том, что плановые показатели по доходам и расходам исполнены.

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ . Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с министром финансов Саидом Губаз, на которой обсудили вопросы исполнения государственного бюджета за пять месяцев 2025 года.

За пять месяцев текущего года исполнение показателей государственного бюджета по доходам составило 6,1 млрд рублей, что составляет 34% утвержденных показателей, по расходам – 5,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в государственный бюджет поступило доходов на 745 млн рублей больше. Объем поступлений собственных доходов государственного бюджета составил 4 млрд рублей, что на 530 млн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По Республиканскому бюджету на 1 июня 2025 года объем доходов составил 4,6 млрд рублей, что на 369 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них собственные доходы – 2,5 млрд рублей, и 2,1 млрд рублей – средства российский финансовой помощи.

Рост доходов Республиканского бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 7% (155 млн рублей).

За пять месяцев текущего года на реализацию 15 ведомственных программ выделено 360 млн рублей, большая часть этих средств – более 250 млн рублей, – направлено на реализацию программ в сфере здравоохранения.

На реализацию государственной целевой программы «Жилище 2023-2025» направлено 11 млн рублей. В рамках реализации программы финансированием было обеспечено приобретение жилья для 11 семей, получивших сертификат участника государственной целевой программы.

На реализацию мероприятий в сфере образования, культуры, спорта направлено 90 млн рублей.

Объем выплат социальных пособий отдельным категориям граждан Республики Абхазия составил 88 млн рублей.

Более 300 млн рублей направлено на восстановление объектов инфраструктуры социального значения.

Финансирование выделено на ремонт и восстановление 76 объектов – это школы, многоквартирные дома, дороги, берегоукрепительные работы, на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Из средств резервного фонда президента и правительства адресная помощь оказана 530 гражданам в сумме 53 млн рублей.

Премьер-министр отметил темпы роста поступления доходов в республиканский бюджет.

«Очень рассчитываем, что они будут еще выше. Рост в 155 млн рублей по отношению к предыдущему году – это положительный момент, но еще недостаточный. Важным фактором является контроль за своевременностью поступления средств в бюджетную систему», – сказал Владимир Делба.

Он подчеркнул, что приоритетными расходами бюджета являются расходы, связанные с финансовым обеспечением социальной политики государства, оказанием мер государственной поддержки в сфере сельского хозяйства и развитием отраслей экономики.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.