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Абхазия Информ

РОССИЯ И АБХАЗИЯ УКРЕПЛЯЮТ КУЛЬТУРНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Новости Понедельник, 02 июня 2025 20:18
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РОССИЯ И АБХАЗИЯ УКРЕПЛЯЮТ КУЛЬТУРНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии готовятся провести первый театральный фестиваль, который уже называют будущей точкой притяжения для культурного диалога между Абхазией и Россией. Инициатива получила поддержку главы государства и станет ежегодной площадкой для творческого обмена. Это решение представит способы формирования общего смыслового пространства, где культура становится языком взаимопонимания между народами.

В рамках работы над этим перспективным проектом в Абхазском драмтеатре прошла встреча министра культуры Абхазии Даура Кове, замминистра культуры РФ Сергея Першина и директор Союза писателей России Сергея Антонова. Один из ключевых посылов, который обсуждался на встрече, это роль культуры в просвещении молодёжи и воспитании национальной идентичности.

Выставки, литературные вечера, гастрольные туры, новый театральный фестиваль – все это является шагом к формированию культурного диалога, который сможет развивать талантливую молодёжь и укреплять культурные связи на годы вперёд.

Уже этой осенью абхазская сцена примет первые театральные коллективы. И это только начало.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 02 июня 2025 20:21

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