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Абхазия Информ

ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ МОГУТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ НОВОГО СЕЗОНА КОНКУРСА «ЭТО У НАС СЕМЕЙНОЕ»

Новости Понедельник, 02 июня 2025 20:24
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ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ МОГУТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ НОВОГО СЕЗОНА КОНКУРСА «ЭТО У НАС СЕМЕЙНОЕ»

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. Стартовала регистрация на новый сезон конкурса «Это у нас семейное» проекта президентской платформы «Россия-страна возможностей». В этом году участниками конкурса могут стать и граждане Республики Абхазия.

Конкурс «Это у нас семейное» сближает поколения и формирует большое сообщество семей. Здесь вы точно откроете друг друга с новой стороны и станете командой мечты.

Чтобы стать участниками:

Соберите семейную команду из четырех и более человек – представителей трех и более поколений семьи. Самому младшему участнику должно быть от 5 до 17 лет на момент завершения регистрации (27 июля 2025 года).

Заполните анкету на всех членов команды на сайте этосемейное.рф.

Какие призы ждут?

Сертификаты на улучшение жилищных условий и большие семейные путешествия!

А еще много новых друзей и знакомых, неповторимое время с близкими, гигабайты семейных фотографий и роликов, интерактивы, подарки от партнеров и оооочень много приятных открытий.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 02 июня 2025 20:26

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