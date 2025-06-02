ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ МОГУТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ НОВОГО СЕЗОНА КОНКУРСА «ЭТО У НАС СЕМЕЙНОЕ»
Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. Стартовала регистрация на новый сезон конкурса «Это у нас семейное» проекта президентской платформы «Россия-страна возможностей». В этом году участниками конкурса могут стать и граждане Республики Абхазия.
Конкурс «Это у нас семейное» сближает поколения и формирует большое сообщество семей. Здесь вы точно откроете друг друга с новой стороны и станете командой мечты.
Чтобы стать участниками:
Соберите семейную команду из четырех и более человек – представителей трех и более поколений семьи. Самому младшему участнику должно быть от 5 до 17 лет на момент завершения регистрации (27 июля 2025 года).
Заполните анкету на всех членов команды на сайте этосемейное.рф.
Какие призы ждут?
Сертификаты на улучшение жилищных условий и большие семейные путешествия!
А еще много новых друзей и знакомых, неповторимое время с близкими, гигабайты семейных фотографий и роликов, интерактивы, подарки от партнеров и оооочень много приятных открытий.