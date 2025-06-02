ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО АБХАЗИИ ПО ТЕННИСУ
Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. В Гагре началось Открытое первенство Республики Абхазия по теннису (категория РТТ 3). На старт вышли 70 юных спортсменов. Турнир собрал представителей не только абхазских городов (Сухум, Гагра, Пицунда), но и целой плеяды городов России: от Москвы и Санкт-Петербурга до Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Кисловодска, Таганрога, Новороссийска, Новосибирска, Уфы, Ярославля, Кропоткина и Самары.
Также участвуют теннисисты из стран СНГ.
Борьба за победу развернется в двух возрастных группах: до 13 лет и до 19 лет. Ребята и девушки будут соревноваться как в одиночных поединках, так и в парных. Турнир планируют завершить 8 июня.
За ходом турнира и соблюдением правил будет следить опытная судейская бригада во главе с судьей 1-й категории из России Ларисой Дематьевой.
Организатором соревнований является Государственный комитет по делам молодежи и спорта.
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