АБХАЗСКИЕ СКАКУНЫ ОДЕРЖАЛИ РЯД ПОБЕД НА РОСТОВСКОМ ИППОДРОМЕ
Новости Понедельник, 02 июня 2025 20:31
Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. Абхазские скакуны одержали ряд побед на Ростовском ипподроме. Особенно отличились лошади Юрия Хагуш: его Апсны Рефлекс завоевал приз в честь Дня эколога (1000 м), Апсны Инцитатус стал вторым в забеге на пробный приз (1200 м), а Дрим Лан занял второе место в скачке в честь Дня пограничника (1600 м).
Кроме того, Дагонея победила в призе «Андорры» (1800 м), а Грэйшес Гест Асхада Агрба финишировала третьей в призе в честь дня конника (1800 м).