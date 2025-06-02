Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. Абхазские скакуны одержали ряд побед на Ростовском ипподроме. Особенно отличились лошади Юрия Хагуш: его Апсны Рефлекс завоевал приз в честь Дня эколога (1000 м), Апсны Инцитатус стал вторым в забеге на пробный приз (1200 м), а Дрим Лан занял второе место в скачке в честь Дня пограничника (1600 м).