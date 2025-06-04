 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА УЛИЦЕ ЗВАНБА МЕНЯЮТ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

Новости Среда, 04 июня 2025 18:13
Оцените материал
(0 голосов)
НА УЛИЦЕ ЗВАНБА МЕНЯЮТ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. На улице Званба в Сухуме (на отрезке от ул. Лакоба до ул. Читанава) начались работы по замене канализационных и водопроводных труб.

​«Жители улиц Званба и Лакоба написали коллективное письмо на имя главы Администрации города Сухум на замену канализации и водопровода. Долгое время на этом участке протекает и канализация, и водопровод. Старая канализация устарела, забивалась часто. Глава дал поручение. Мы укладываем новые канализационные трубы. На водопроводе тоже часто происходят прорывы, решили и его заменить. Только приступили, если позволят погодные условия, надеемся, что в течение недели завершим работы, и у людей будет подключение к новому водопроводу и канализации»,р – сказал начальник техотдела МУП «Водоканал» Леван Хаджимба.

​Проектно-сметная стоимость работ – 3,5 миллиона рублей. Протяженность канализации 200 метров, водопровода – 180 метров.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 18 раз Последнее изменение Среда, 04 июня 2025 18:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАБОТЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ФАСАДА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ ПЛАН ЗА МАЙ ВЫПОЛНЕН МНС НА 121% »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.