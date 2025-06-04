НА УЛИЦЕ ЗВАНБА МЕНЯЮТ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

​«Жители улиц Званба и Лакоба написали коллективное письмо на имя главы Администрации города Сухум на замену канализации и водопровода. Долгое время на этом участке протекает и канализация, и водопровод. Старая канализация устарела, забивалась часто. Глава дал поручение. Мы укладываем новые канализационные трубы. На водопроводе тоже часто происходят прорывы, решили и его заменить. Только приступили, если позволят погодные условия, надеемся, что в течение недели завершим работы, и у людей будет подключение к новому водопроводу и канализации»,р – сказал начальник техотдела МУП «Водоканал» Леван Хаджимба.

​Проектно-сметная стоимость работ – 3,5 миллиона рублей. Протяженность канализации 200 метров, водопровода – 180 метров.

Об этом сообщает сайт столицы.