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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА МАЙ ВЫПОЛНЕН МНС НА 121%

Новости Среда, 04 июня 2025 18:17
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ПЛАН ЗА МАЙ ВЫПОЛНЕН МНС НА 121%

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за май текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 412 920,8 тыс. руб. (четыреста двенадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч рублей) при плане – 340 637,8 тыс. руб. (триста сорок миллионов шестьсот тридцать семь тысяч рублей) выполнение 121%.

За 5 месяцев 2025 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 2 100 337,5 тыс. руб. (два миллиарда сто миллионов триста тридцать семь тысяч рублей) при плане 1 883 786,4 тыс. руб. (один миллиард восемьсот восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч рублей). Выполнение составило 111%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 216 551,0 тыс. руб. (двести шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча рублей). Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составила 115%, что в суммарном выражении равно 276 659,0 тыс. руб. (двести семьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч рублей).

Поступления налоговых платежей по районам за 5 месяцев 2025 года составили:

По г. Сухум – при плане 1 021 824,6 тыс. руб. (один миллиард двадцать один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи рублей) поступило 1 086 587,6 тыс. руб. (один миллиард восемьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч рублей) выполнение 106%.

По Гагрскому району – при плане 407 000,0 тыс. руб. (четыреста семь миллионов рублей) поступило 460 283,0 тыс. руб. (четыреста шестьдесят миллионов двести восемьдесят три тысячи рублей) выполнение 113%.

По Гудаутскому району – при плане 132 696,1 тыс. руб. (сто тридцать два миллиона шестьсот девяноста шесть тысяч рублей) поступило – 173 224,9 тыс. руб. (сто семьдесят три миллиона двести двадцать четыре тысячи рублей) выполнение 131%.

По Сухумскому району – при плане 74 567,1 тыс. руб. (семьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч рублей) поступило – 100 578,4 тыс. руб. (сто миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч рублей) выполнение 135%.

По Гулрыпшскому району – при плане 62 591,5 тыс. руб. (шестьдесят два миллиона пятьсот девяноста одна тысяча рублей) поступило – 125 022,5 тыс. руб. (сто двадцать пять миллионов двадцать две тысячи рублей) выполнение 200%.

По Очамчырскому району – при плане 143 864,9 тыс. руб. (сто сорок три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи рублей) поступило – 92 307,1 тыс. руб. (девяноста два миллиона триста семь тысяч рублей) выполнение 64%.

По Ткуарчалскому району – при плане 16 481,5 тыс. руб. (шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча рублей) поступило – 21 054,1 тыс. руб. (двадцать один миллион пятьдесят четыре тысячи рублей) выполнение 128%.

По Галскому району – при плане 24 760,7 тыс. руб. (двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч рублей) поступило – 41 279,9 тыс. руб. (сорок один миллион двести семьдесят девять тысяч рублей) выполнение 167%.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Среда, 04 июня 2025 18:22

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