 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СТОЛИЦЕ УВЕЛИЧАТ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Новости Среда, 04 июня 2025 18:36
Оцените материал
(0 голосов)
В СТОЛИЦЕ УВЕЛИЧАТ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. В летнее время увеличено количество рейсов общественного транспорта (автобусов) Сухума, сообщили в Департаменте экономики и транспорта столичной администрации.

«По двум основным маршрутам Рынок – Маяк – Каштак и Рынок – Новый район добавили по два и три дежурных автобуса соответственно. Таким образом, крайний рейс с рынка по направлению Рынок – Маяк – Каштак отъезжает в 19:10 (еще один дополнительный рейс отправляется в 18:10), а крайний на Новый район – в 19:20, добавлены также рейсы в 18:20 и 18:40, 19:00 часов. Например, в зимний период крайнее время отправления на район было в 18:00», – уточнил замдиректора Департамента экономики и транспорта Администрации г. Сухум Инал Джанба.

Он отметил, что со временем, после мониторинга новой статистки пассажиропотока, предусмотрено еще одно увеличение количества рейсов по всем маршрутам.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 04 июня 2025 18:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО КАРАТЭ-ДО СИТО-РЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.