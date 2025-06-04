В СТОЛИЦЕ УВЕЛИЧАТ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

«По двум основным маршрутам Рынок – Маяк – Каштак и Рынок – Новый район добавили по два и три дежурных автобуса соответственно. Таким образом, крайний рейс с рынка по направлению Рынок – Маяк – Каштак отъезжает в 19:10 (еще один дополнительный рейс отправляется в 18:10), а крайний на Новый район – в 19:20, добавлены также рейсы в 18:20 и 18:40, 19:00 часов. Например, в зимний период крайнее время отправления на район было в 18:00», – уточнил замдиректора Департамента экономики и транспорта Администрации г. Сухум Инал Джанба.

Он отметил, что со временем, после мониторинга новой статистки пассажиропотока, предусмотрено еще одно увеличение количества рейсов по всем маршрутам.

Об этом сообщает сайт столицы.