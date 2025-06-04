ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО КАРАТЭ-ДО СИТО-РЮ
Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. Подведены итоги открытого республиканского турнира по каратэ-до сито-рю и рукопашному бою памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Соревнования прошли в поселке Агудзера.
Первые места заняли: Саид Гварамия, Гурам Агрба, Алина Ахландзия, Ника Джобава, Сандро Сангулия, Вероника Фез-оглы, Илья Лежава, Басиат Гицба, Девид Учава, Бека Джобава, Софа Гварамия, Матвей Алексеев, Давид Табагуа, Данила Кутелия и Илья Месхия.
На втором месте: Еснат Псардия, Дито Абралова, Давид Ханагуа, Георгий Кецбая, Альбина Каландия, Саид Гварамия, Алекс Чантурия, Давид Квеквескири, Анжелика Чхетия, Гурам Агрба, Гурам Чорая, Амина Дарсания, Леон Парулуа, Илья Зантария и Лизи Колбая.
Третьи места заняли: София Гварамия, Уля Абдулаева, Нарт Абухба, Игорь Гварамия, Емир Фез-оглы, Рати Абралава, Отар Акубардия, Амина Кобалия, Сандро Амичба, Сандро Агрба, Аслан Аргун, Арлан Акаба, Платон Локкин, Лали Шония и Сандро Шанава.
Первое общекомандное место заняли спортсмены из города Гал, второе – спортсмены из Гудауты, третье – с. Кохора.
Турнир проводился по правилам «ВУКО» на полуконтактной основе до 6 вазари и 3 иппон.