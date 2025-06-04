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Абхазия Информ

ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО КАРАТЭ-ДО СИТО-РЮ

Новости Среда, 04 июня 2025 18:40
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ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО КАРАТЭ-ДО СИТО-РЮ

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. Подведены итоги открытого республиканского турнира по каратэ-до сито-рю и рукопашному бою памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Соревнования прошли в поселке Агудзера.

Первые места заняли: Саид Гварамия, Гурам Агрба, Алина Ахландзия, Ника Джобава, Сандро Сангулия, Вероника Фез-оглы, Илья Лежава, Басиат Гицба, Девид Учава, Бека Джобава, Софа Гварамия, Матвей Алексеев, Давид Табагуа, Данила Кутелия и Илья Месхия.

На втором месте: Еснат Псардия, Дито Абралова, Давид Ханагуа, Георгий Кецбая, Альбина Каландия, Саид Гварамия, Алекс Чантурия, Давид Квеквескири, Анжелика Чхетия, Гурам Агрба, Гурам Чорая, Амина Дарсания, Леон Парулуа, Илья Зантария и Лизи Колбая.

Третьи места заняли: София Гварамия, Уля Абдулаева, Нарт Абухба, Игорь Гварамия, Емир Фез-оглы, Рати Абралава, Отар Акубардия, Амина Кобалия, Сандро Амичба, Сандро Агрба, Аслан Аргун, Арлан Акаба, Платон Локкин, Лали Шония и Сандро Шанава.

Первое общекомандное место заняли спортсмены из города Гал, второе – спортсмены из Гудауты, третье – с. Кохора.

Турнир проводился по правилам «ВУКО» на полуконтактной основе до 6 вазари и 3 иппон.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 04 июня 2025 18:47

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