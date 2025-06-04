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Абхазия Информ

АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ ПОДДЕРЖАЛИ ДЕВЯТЬ СТРАН В ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН

Новости Среда, 04 июня 2025 18:48
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АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ ПОДДЕРЖАЛИ ДЕВЯТЬ СТРАН В ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. На Генассамблее ООН 107 стран поддержали грузинскую резолюцию, признающую «право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Цхинвальский регион (республики Абхазия и Южная Осетия. – EADaily).

Грузия с 2008 года выносит резолюцию на голосование. Число сторонников резолюции увеличилось на четыре по сравнению с прошлогодним голосованием.

Против резолюции проголосовали девять стран: Россия, Белоруссия, Куба, Северная Корея, Зимбабве, Мали, Никарагуа, Судан и Экваториальная Гвинея.

Воздержались 49 стран, в том числе Китай, Иран, Израиль, Сербия, Бразилия, Индия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Объединенные Арабские Эмираты.

Сирия больше не входит в ряды противников резолюции – после свержения власти Башара Асада Дамаск присоединился к воздержавшимся.

Среди воздержавшихся также Швейцария, при дипмиссиях которой действуют секции интересов Грузии и России.

Венесуэла и Науру, которые наряду с Россией, Никарагуа и Сирией признали независимость Абхазии и Южной Осетии, в голосовании не участвовали.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 04 июня 2025 18:51

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