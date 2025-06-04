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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЧИНАЕТСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Новости Среда, 04 июня 2025 18:52
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В АБХАЗИИ НАЧИНАЕТСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. Госинспекция по маломерным судам МЧС Абхазии проверяет готовность пляжей к открытию купального сезона. Водолазы обследуют морское дно, очищают его от опасного мусора, металлических конструкций, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В Пицунде, Гагре и Цандрыпше сезон официально откроется завтра, 5 июня. В Сухуме, Гудауте, Новом Афоне, Гулрыпше и Очамчыре – 10 июня.

Сообщается, что ежегодно ГИМС выдает главам администраций городов и районов, а также предпринимателям, арендующим пляжи, предписания, которым должны соответствовать места для купания. Штрафы за их невыполнение достигают 10 тысяч рублей.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 04 июня 2025 18:54

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