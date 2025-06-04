РАСКРЫТЫ ДВЕ КРАЖИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ . Две кражи в общественном транспорте раскрыли сотрудники уголовного розыска Гагрского РУВД. Следуя в маршрутном такси от «Псоу» до Гагрского автовокзала злоумышленник похитил из сумки потерпевшей кошелек с документами и деньгами. На том же маршруте у второй заявительницы был украден ноутбук.

Незамедлительно принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали Заракуа Регино Романович, 1989 г.р.

Похищенный кошелек сотрудники милиции обнаружили при осмотре прилегающей к автостоянке территории, в подземном переходе. Имущество потерпевшей частично возвращено, а именно документы и банковские карты. При личном досмотре у задержанного изъят ноутбук.

3 июня гражданину Заракуа предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. На период предварительного следствия обвиняемый содержится под домашним арестом.

Потерпевшие выразили письменную благодарность в адрес Министерства внутренних дел за оперативное реагирование сотрудников Гагрского УВД и возврат похищенного имущества.

Об этом сообщает сайт МВД.