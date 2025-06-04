В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СТРАНЫ – ЧТО ТАМ ИНТЕРЕСНОГО?

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии планируют развивать туризм в восточной части страны, куда не доезжают отдыхающие. Министр по туризму Астамур Логуа в эфире радио Sputnik представил новый экскурсионный маршрут «Сказочная восточная Абхазия», в который войдут самые интересные туристические места восточной части республики. Например – Кындыг, Ткуарчал и Отапская пещера.

В восточной части Абхазии есть много красивых мест, способных принимать большой поток туристов, завил Логуа. Маршрут в процессе разработки может расшириться, в притоке туристов заинтересовано население региона, отметил министр.

«Например, на меня выходили представители села Маркула, которые очищают древнейшую крепость, готовят ее для того, чтобы она была презентабельна для посещения туристами, – рассказал Логуа.

Восточной в Абхазии считают территорию от известных Кындыгских термальных источников с уникальными эвкалиптовыми пляжами и до самого крайнего города республики – Гала. То есть — Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы. Сейчас они сельские, где жители занимаются возделыванием земли. Там пасутся коровы и козы, раскинулись кукурузные поля, а Ткуарчал – единственный город республики, который находится в горах, а не на побережье. Настоящая аутентичная Абхазия – именно там, а не в курортной западной части.

В восточной части Абхазии можно развивать религиозный туризм – там сосредоточены наиболее известные абхазские святыни – Моквский успенский собор Х века, Бедийский собор Х века, Илорский храм Святого Георгия Победоносца XI века.

В восточной части страны много пещер. Например – возле села Отап. Пещера Абраскил или Отапская – карстового происхождения, была открыта еще в XIX веке. Имеет несколько залов. Длина маршрута 800 метров, экскурсия длится примерно час. Украшением пещеры называют десятиметровый сталагнат, к которому по преданию был привязан персонаж абхазского эпоса Абрскил. В пещере течет подземная горная река и без резиновых сапог туда не зайти. Температура воды и воздуха в пещере всегда 12-14 градусов.

«Голова Отапа» – сравнительно «молодая» пещера. Там только зарождаются сталактиты и сталагмиты. Для прохождения построены специальные мостки. Маршрут сложный – иногда нужно ползти на коленях, а в одном месте переплывать подземную реку на лодке. Говорят, если загадать около трех подземных водопадов три желания, они непременно сбудутся. В пещере «Голова Отапа» экскурсии проводятся с 2014 года.

В Ткуарчальском районе масса достопримечательностей, рассказывает гид по восточной Абхазии Руслан. Заброшенные шахтерские поселки Джантуха, Поляна, Акармара, окольцованные горами. Акармару любят за нетипичную для Кавказа западноевропейскую архитектуру, которая еще сохранилась и за таинственность. В годы Великой Отечественной войны посёлок отстраивали немецкие военнопленные.

Ткуарчал расположен в горной местности, среди тропической и субтропической растительности. Именно там находится долина водопадов: «Великан», «Ирина» и «Святой». Все они – каскады одной и той же реки Аалдзги, но очень разные. «Великан» – самый высокий в Абхазии –более 100 метров.

Недалеко от Акармары есть радоновые источники, на берегу живописной реки сооружен ванный комплекс, на территории есть небольшая гостиница, где можно пожить несколько дней, побродить по окрестностям, принять радоновые ванны, послушать пение птиц и шум горной реки. Люди едут в эти края за полной перезагрузкой и утверждают, что время здесь течет совсем по-другому, замедляет свой бег.

Еще одна достопримечательность Ткуарчала – мост через реку Аалдзга, в СССР он был единственным изогнутым железнодорожным мостом. По нему курсировали поезда и электрички между городами Ткуарчал и Акармара. Рельсы давно разобраны, насыпь и опоры поросли мхом и тропической растительностью, и это делает мост арт-объектом для съёмок и экскурсий.

Термальные источники в селе Кындыг посещают ежегодно тысячи человек. Там бьют ключи с лечебными водами и сероводородной грязью. Оборудованы ванны и бассейны. Инфраструктура развита достаточно – есть туалеты, душ, кабинки для переодевания и даже небольшое кафе. Утверждается, что воды местных источников облегчают состояние при артрозах, артритах, кожных, гинекологических и других заболеваниях. Говорят, что необходим курс процедур. Поэтому можно снять комнату в одном из гостевых домов поселка, либо в единственном пансионате «Эвкалиптовая роща».

Цена за номер в гостевом доме от 300 до 6000 рублей в сутки с человека.

Источники открыты с 6:00 до 21:30. Стоимость посещения – 300 рублей, охраняемые парковочные места 50 рублей. Детям до 8 лет бесплатно. Температура источников на выходе из земли 100 градусов. В бассейнах она охлаждается до 38-45 градусов. Вода практически не имеет характерного запаха. Находиться в бассейнах рекомендуется не более 30 минут.

В Кындыге чудесный безлюдный пляж, эвкалиптовая роща и развалины древней крепости на берегу.

В Гальском районе, куда ступала нога очень редкого туриста, тоже не мало интересных мест. Например, Гальское водохранилище – оно настолько большое, что иногда его называют морем. Водоем начали строить ещё в 1961 году, а закончили в 1987 году. Это резервуар для Ингурской ГЭС. Место точно не такое популярное, как Рица, людей на берегах нет вообще.

Недалеко от села Чубурхиндж находится высочайшая точка приграничной территории – гора Сатанджо. На ней, на высоте 500 метров над уровнем моря, находятся руины древней одноименной крепости. Утверждается, некогда в мрачных стенах крепостной башни содержали заключенных. Когда-то это было грандиозное военное укрепление.

Интересный памятник средневековой архитектуры находится в урочище Цкелкари – руины храма Ацкар. Оттуда открывается очень красивый вид на горы и море.

В 3 км к северу от села Царча находится Царчейская крепость – уникальный памятник средневекового оборонительного зодчества. Первые упоминания о ней были в записях миссионера Кастелли в XVII веке. На ее территории сохранились руины церквей, жилых и хозяйственных построек.

Церковь Святого Варлаама – одна из главных святынь и достопримечательностей самого Гала. Памятник архитектуры средневековья был построен в XI веке. В интерьере храма сохранились уникальные фрески.