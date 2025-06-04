МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕКТИВОМ КУРОРТ ПИЦУНДА

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ . Министр туризма Астамур Логуа посетил административный корпус объединение пансионатов курорта (ОПК) Пицунда, где познакомился с коллективом и обсудил текущие задачи развития курорта. В ходе встречи директор ОПК «Пицунда» Фрикан Гунба, представив нового министра коллективу отметил, что перед отраслью стоит ряд накопившихся задач, требующих оперативного решения.

«Коллектив и руководство будут полностью поддерживать министра в реализации намеченных целей. У нас опытная команда, но наблюдается кадровый дефицит по ряду позиции технической специальности, рассчитываем на ваше содействие в его устранении», – подчеркнул директор.

Министр, обращаясь к коллективу, выразил благодарность за проделанную работу и заявил, что все ключевые вопросы будут обсуждаться в тесном взаимодействии с руководством ОПК. Он пожелал сотрудникам продуктивной работы в уже наступившем сезоне и подчеркнул, что министерство приложит все усилия для повышения качества и уровня курорта Пицунда. Также было отмечено, что по поручению премьер-министра ведётся работа по формированию вакантных должностей с последующим привлечением квалифицированных специалистов.

После знакомства с коллективом, Астамур Логуа провёл совещание с руководителями курорта Пицунда, на котором были подняты конкретные проблемы, с которыми сталкивается курорт. В частности, Фрикан Гунба озвучил острую проблему водоснабжения. Из строя регулярно выходят насосы, подающие воду в город, существует изношенность магистральных труб, а также перебои с электроснабжением самих насосных станций.

Серьёзной остаётся и проблема оплаты за воду – многие объекты, особенно крупные отели, годами не оплачивают услуги, несмотря на то, что при относительно высоких объёмах потребления воды, за летний курортный сезон счёт может достигать 15 тысяч рублей.

В 2023 году, к началу сезона, была частично обновлена электролиния и заменены фидеры. Однако два старых фидера, не попавших в план обновления, в текущем году вышли из строя, что продолжает создавать риски перебоев с подачей электроэнергии.

После совещания Астамур Логуа провёл инспекцию объектов курорта. Он обратил внимание на необходимость улучшения облика территории, в частности ларьков вдоль автодороги, ведущей к берегу.

Также министр осмотрел корпус «Апсны», где в настоящее время производится реконструкция фасада. В корпусе ранее уже был произведен ремонт номерного фонда.

В курортном зале, где регулярно проводятся развлекательные мероприятия, выступления местных ансамблей и программы для детей, производятся осветительные работы. Завершить их планируется к сентябрю.

Руководство ОПК обратило внимание и на проблемы с бассейном (25 м х 33 м). Ремонт и запуск бассейна значительно повысил бы привлекательность курорта.

В завершение визита Астамур Логуа отметил, что работы предстоит немало, однако именно из такого ОПК «Пицунда» можно создать курорт мирового уровня – доступный и привлекательный для всех категорий туристов.