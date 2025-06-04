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Абхазия Информ

ПРОЕКТ Ж/Д СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ ОЦЕНИЛИ В 500 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Среда, 04 июня 2025 19:24
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ПРОЕКТ Ж/Д СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ ОЦЕНИЛИ В 500 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. Стоимость проекта по организации железнодорожного сообщения между аэропортами Сочи и Сухума оценивается в сумму не более 500 млн руб. с учетом сопутствующей инфраструктуры.

Финансирование российской части маршрута возьмет на себя РЖД, абхазской – Абхазские железные дороги. В настоящее время между городами уже существует железнодорожное сообщение, однако для запуска регулярных рейсов потребуется модернизация путевой инфраструктуры и оптимизация пограничного контроля. Реализация проекта займет около двух лет.

По словам президента Национального исследовательского центра перевозок Павла Иванкина, новый маршрут позволит снизить нагрузку на аэропорт Сочи, повысив при этом туристическую привлекательность Абхазии. Стоимость проекта с учетом нынешнего состояния железнодорожной инфраструктуры не должна превысить 250-350 млн руб.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 04 июня 2025 19:26

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