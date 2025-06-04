БЕСЛАН ДЖОПУА ПОСЕТИЛ ХОЗЯЙСТВА, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ БЮДЖЕТА

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ . Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа совершил рабочую поездку в Гулрыпшский район, целью которой стало ознакомление с ходом реализации проектов, финансируемых в рамках Ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства Абхазии, а также оценка перспективных направлений развития аграрного сектора региона. В ходе визита министра сопровождали торговый представитель Российской Федерации в Абхазии Залина Кобесова, начальник отдела агрономии Эдуард Барганджия и начальник управления сельского хозяйства Гулрыпшского района.

Первым объектом посещения стала ферма Виктории Бахтадзе, участницы программы 2024 года по направлению растениеводство, специализирующейся на производстве клубники. Проект Бахтадзе был одобрен на сумму 600 000 рублей. Эти средства позволили приобрести 50 000 корней рассады клубники по цене 12 рублей за корень. Выбор данного сорта рассады, предположительно, обусловлен его высокой урожайностью и адаптацией к климатическим условиям Гулрыпшского района. Место реализации проекта – село Пшап, живописное село расположенное в предгорьях Кавказского хребта, благоприятное для выращивания ягодных культур благодаря своим климатическим особенностям и плодородным почвам.

Министр лично осмотрел плантацию, оценил состояние растений и пообщался с Викторией Бахтадзе, обсудив перспективы развития её хозяйства и возможные меры поддержки со стороны министерства. Проект полностью реализован, что свидетельствует о высокой эффективности использования выделенных средств и грамотном управлении хозяйством.

Следующим объектом посещения стал проект Саида Агрба, также участника программы 2024 года, направленного на выращивание малины. Его проект, аналогично проекту Бахтадзе, был одобрен на сумму 600 000 рублей. За эти средства Саид Алмасханович приобрел 3000 корней малины сорта «Полька», цена одного корня составила 200 рублей. Выбор именно этого сорта, скорее всего, обусловлен его высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и хорошими вкусовыми качествами ягод. Проект реализован в селе Кацикыт, также расположенном в Гулрыпшском районе, обладающем благоприятными условиями для выращивания малины.

Министр высоко оценил результаты работы Саида Агрба, отметив важность развития малинного производства в регионе. Успешная реализация этих двух проектов демонстрирует эффективность государственной поддержки малых и средних сельскохозяйственных предприятий в Абхазии. Они являются ярким примером того, как целевое финансирование может способствовать развитию сельских территорий и созданию новых рабочих мест.

Визит министра не ограничился только посещением проектов, финансируемых из государственного бюджета. Беслан Джопуа также посетил ООО «Абхазская цитрусовая компания», руководителем которой является Алик Миносян. Этот масштабный проект финансируется российскими банками по программе льготного кредитования, что свидетельствует о привлечении внешних инвестиций в развитие абхазского аграрного сектора. Объем инвестиций составляет впечатляющие 800 миллионов рублей. Основная цель проекта – переработка нестандартных цитрусовых плодов, которые ранее часто отправлялись в отходы. Планируется перерабатывать до 20 000 тонн нестандартных цитрусовых, изготавливая из них соки, джемы и мармелад. Это позволит не только увеличить прибыльность цитрусового производства, но и создать новые рабочие места, а также расширить ассортимент продукции абхазской пищевой промышленности. Подобные проекты имеют огромное значение для диверсификации экономики Абхазии и повышения уровня жизни населения.

В целом, поездка министра Беслана Джопуа в Гулрыпшский район продемонстрировала значительные успехи в реализации программы развития сельского хозяйства.

«В этом году мы рассмотрели более 390 проектов, которые получат финансовую поддержку бюджета. Это позволит создать новые предприятия, вовлечь в оборот дополнительные земли. В следующем году планируем выделить 200-300 млн рублей, чтобы удовлетворить 80% поданных заявок. Люди приходят с хорошими инициативами, и мы оказываем им помощь», – подчеркнул министр.

Посещение как малых фермерских хозяйств, так и крупных предприятий показало эффективность различных форм поддержки агросектора, от целевого финансирования до привлечения внешних инвестиций. Успешная реализация этих проектов является важным шагом на пути к модернизации сельского хозяйства Абхазии и повышению его конкурентоспособности. Дальнейшее развитие этих направлений, поддержка инновационных технологий и создание благоприятных условий для работы сельхозпроизводителей являются ключевыми задачами для успешного развития агропромышленного комплекса республики.

Важно отметить, что подобные визиты министров позволяют не только оценить реальные результаты государственных программ, но и получить обратную связь от сельхозпроизводителей, что необходимо для корректировки стратегии развития отрасли.