 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В СУХУМЕ

Новости Среда, 04 июня 2025 20:26
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В СУХУМЕ

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба и глава Администрации г. Сухума Тимур Агрба посетили городскую инфекционную больницу Управления здравоохранения Администрации г. Сухума и ознакомились с работой ее коллектива.

Главный врач больницы Астамур Гуния и его заместитель Дамир Зантария рассказали, что ремонтные работы в больнице и обновление её оборудования, которые были начаты по время пандемии COVID-19 по инициативе Администрации г. Сухума, продолжаются при её поддержке.

Инициативу спикера и депутатов Рашиды Айба и Дмитрия Маршания по направлению части средств из республиканского бюджета на ремонт Сухумской инфекционной больницы, которая фактически обслуживает население всей республики, одобрили их коллеги.

Предложения депутатов также были поддержаны правительством и на выделенные средства в 2025 году начат ремонт второго этажа больницы и части хозяйственных помещений.

Спикер Парламента и глава Администрации г. Сухума ознакомились с результатами проделанной работы и текущим ремонтом, осмотрели действующие отделения больницы и оценили их готовность к предстоящему летнему сезону.

В обсуждении актуальных вопросов, связанных с деятельностью медучереждения, также приняли участие заместитель главы Администрации г. Сухума Астамур Ашуба и начальник Управления здравоохранения Администрации г. Сухума Ирма Воуба.

Тимур Агрба поблагодарил руководство больницы и ее персонал за проделанную работу и выразил готовность к дальнейшей поддержке коллектива по всем направлениям.

Лаша Ашуба подчеркнул, что работа инфекционной больницы имеет ключевое значение для здоровья наших граждан, и необходимо сделать всё возможное, чтобы она получала помощь, а пациенты – качественное обслуживание.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 04 июня 2025 20:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛХАС ХАГБА НАЗНАЧЕН ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.