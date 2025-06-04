ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В СУХУМЕ
Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба и глава Администрации г. Сухума Тимур Агрба посетили городскую инфекционную больницу Управления здравоохранения Администрации г. Сухума и ознакомились с работой ее коллектива.
Главный врач больницы Астамур Гуния и его заместитель Дамир Зантария рассказали, что ремонтные работы в больнице и обновление её оборудования, которые были начаты по время пандемии COVID-19 по инициативе Администрации г. Сухума, продолжаются при её поддержке.
Инициативу спикера и депутатов Рашиды Айба и Дмитрия Маршания по направлению части средств из республиканского бюджета на ремонт Сухумской инфекционной больницы, которая фактически обслуживает население всей республики, одобрили их коллеги.
Предложения депутатов также были поддержаны правительством и на выделенные средства в 2025 году начат ремонт второго этажа больницы и части хозяйственных помещений.
Спикер Парламента и глава Администрации г. Сухума ознакомились с результатами проделанной работы и текущим ремонтом, осмотрели действующие отделения больницы и оценили их готовность к предстоящему летнему сезону.
В обсуждении актуальных вопросов, связанных с деятельностью медучереждения, также приняли участие заместитель главы Администрации г. Сухума Астамур Ашуба и начальник Управления здравоохранения Администрации г. Сухума Ирма Воуба.
Тимур Агрба поблагодарил руководство больницы и ее персонал за проделанную работу и выразил готовность к дальнейшей поддержке коллектива по всем направлениям.
Лаша Ашуба подчеркнул, что работа инфекционной больницы имеет ключевое значение для здоровья наших граждан, и необходимо сделать всё возможное, чтобы она получала помощь, а пациенты – качественное обслуживание.
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