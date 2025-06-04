АБХАЗИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПМЭФ-2025

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ . Делегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба, в составе вице-премьера Джансуха Нанба, посла Абхазии в России Алхаса Квициниа, и. о. торгового представителя Абхазии Орхан Шамба и почётного консула в Санкт-Петербурге Владимир Бигвава примет участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме 2025.

Участие Абхазии в ПМЭФ уже стало традицией, но сейчас, на фоне укрепления партнёрских отношений с Россией, представительство республики приобретает особую значимость. Абхазия готова к заключению инвестиционных соглашений и дальнейшему развитию экономических связей, а сама республика подготовила ряд проектов и инициатив, которые намерена представить на форуме.

ПМЭФ-2025 пройдёт в период с 18 по 21 июня, а главная тема мероприятия – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

В деловой программе запланированы четыре ключевых направления: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире».

Именно в этих рамках Абхазия намерена продемонстрировать свои достижения и перспективные проекты, нацеленные на инвестиционное сотрудничество и укрепление регионального экономического потенциала.