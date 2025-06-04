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Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Новости Среда, 04 июня 2025 21:22
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ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц принял сопредседателей Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье: от ООН Джихана Султаноглу, от ЕС Магдалена Гроно, от ОБСЕ Криштофа Эрнст Шпети.

Министр отметил, что сегодня МДЗ является единственным форматом для обеспечения прочной безопасности в регионе Закавказья, и в Абхазии придают ему большое значение.

«Рассчитываем, что все участники Дискуссий будут руководствоваться соображениями достижения прочного мира в регионе, сохранения и повышения существующих сегодня стандартов безопасности и будут нацелены на конструктивную работу», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Олег Барциц подчеркнул, что абхазская сторона исходит из того, что главным вопросом является необходимость выработки и подписания с Грузией юридически обязывающего документа о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией.

«Это краеугольный постулат нашего участия в формате дискуссий», – сказал он.

Что касается возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гал, то министр напомнил, что МПРИ бездействует из-за неконструктивной позиции грузинских участников.

В ходе встречи с сопредседателями Олег Барциц подчеркнул, что в Абхазии обстановка стабильная. Республика развивается в разных областях, и в этом ведущую роль играет сотрудничество с Российской Федерацией.

«Плодотворное взаимодействие с российскими стратегическими союзниками и партнерами – залог нашего устойчивого развития. Мы расцениваем наше сотрудничество как глобальное, всеобъемлющее и намерены его укреплять», – сказал он.

Он также подчеркнул, что Абхазия будет продолжать расширять контакты с внешним миром, работать над широким международным признанием Республики в качестве суверенного и независимого государства.

64 раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) состоится 25-26 июня.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 04 июня 2025 21:29

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