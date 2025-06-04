И. О. ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВСТРЕТИЛСЯ С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась встреча и. о. замминистра Одиссея Бигвава с сопредседателями Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – от ООН Джиханом Султаноглу, от ЕС Магдаленой Гроно и от ОБСЕ Криштофом Эрнст Шпети.

С абхазской стороны во встрече приняли участие сотрудники МИД Абхазии, участники дискуссий Алиса Барзания, Лаша Авидзба, Артур Гагулия и Мадина Зухба.

Главной темой встречи стало обсуждение повестки очередного 64-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы региональной безопасности, проблемы, связанные со свободой передвижения, а также другие актуальные вопросы повестки дня предстоящего раунда.

Было выражено обоюдное намерение по возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гал.

64-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоится в Женеве 25-26 июня 2025 года.