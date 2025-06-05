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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ВОССТАНОВЯТ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

Новости Четверг, 05 июня 2025 19:15
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В СУХУМЕ ВОССТАНОВЯТ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. Столичная мэрия планирует возобновить работу ДОУ «Солнышко» в Сухуме. Дошкольное учреждение будет восстановлено за счет средств столичной администрации. Такое решение принял глава города Тимур Агрба.

Детский сад «Солнышко» по улице академика Марра, 50 функционировал до 2012 года, затем его закрыли на ремонт, который со временем сошёл на нет, и сегодня выглядит как заброшенное и заросшее здание. Рабочие «Горстройпроекта» расчищают территорию от зарослей с тем, чтобы строители могли приступить к своей части восстановительных работ.

Как рассказала начальник Управления образования Администрации г. Сухум Астанда Таркил, садик был нетиповой и в нем было всего две группы.

Она напомнила, что это историческое дошкольное учреждение, в советский период функционировало в качестве оздоровительного лечебного лагеря для детей с ослабленным здоровьем. В связи с тем, что здание, в котором расположено дошкольное учреждение не соответствовало принятым стандартам, в 2012 году было принято решение о закрытии детского сада «Солнышко» на капитальный ремонт. Весь коллектив был переведен в ДОУ «Амра».

В 2025 году встал вопрос о возобновлении реконструкции данного дошкольного учреждения.

Директор «Горстройпроекта» Астамур Пипия отметил, что проведены инженерно-геологические изыскания по состоянию подпорных стен и показал чертеж, по которому еще в 2013 появилась пристройка к зданию для увеличения групп в саду.

«По поручению главы администрации столицы Тимура Агрба наши специалисты уже начали расчистку территории, прилегающей к зданию детского сада. Все работы будут проводиться поэтапно», – отметил директор МУ администрации г. Сухум «Горстройпроект» Астамур Пипия.

Детский сад «Солнышко» – историческое здание. Бывший дом князя А. С. Инал-ипа, построен в 1892 году. В советское время здесь проживали известные государственные деятели Эфрем Эшба, Николай Акиртава и Архип Лабахуа. На территории находятся парковые скульптуры, сделанные в 30-х годах ХХ века.

Все они будут сохранены, и даже единственный в Сухуме памятник Ленину.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 05 июня 2025 19:20

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