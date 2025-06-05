ОБСУДИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА РЫНКЕ ТУРИЗМА

Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ . Состоялось совещание в Собрании Гагрского района. По многочисленным обращениям граждан, депутаты пригласили на совещание заместителя главы Администрации Кондакову Этери Валерьевну для обсуждения вопросов демпинга.

Депутаты высказали обеспокоеннность сложившимся положением дел на рынке туризма, так как Гагрский район является главным туристическим районом республики, многие граждане района занимаются туристической деятельностью и владеют гостевыми домами.

Ситуация достигла таких масштабов, что впору вводить государственное регулирование, о чем часто заявляют ведущие игроки турбизнеса в своих интервью и на различных конференциях – считают депутаты.

Они обсудили разные возможные методы воздействия на сложившуюся ситуацию. Отметили, что отсутствует закон о конкуренции, антидемпинговое законодательство, антимонопольное законодательство, что создает сложности при воздействии на недобросовестных игроков рынка. Было принято решение обратиться в парламент и в органы государственной власти с просьбой принять меры по решению данной проблемы.

Также, на совещании присутствовал представитель МЧС по Гагрскому району Денис Барциц, который обратился с просьбой внести в договор аренды изменения в части организации дежурства аттестованных спасателей арендаторами. Денис Барциц подтвердил готовность обеспечить обучение спасателей.

Депутаты ознакомились с постановлением Кабинета министров Абхазии «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах», которое регулирует требования предъявляемые к арендаторам, особенно в части обеспечения спасателями арендуемых пляжей. Пункт 2.4 гласит: «На период купального сезона владельцы соответствующих объектов обеспечивают развертывание на них

спасательных постов с необходимыми плавучими средствами, оборудованием, снаряжением, организуют дежурство аттестованных спасателей для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания первой медицинской помощи людям, терпящим бедствия на водных объектах. Организация контроля за работой спасательных постов возлагается на владельцев объекта (пляжей, мест

массового отдыха населения у воды), местные органы государственного управления и МЧС РА».