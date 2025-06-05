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Абхазия Информ

ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ И РОССИИ ПРОВЕДЕТ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПЕРФОРМАНС «ДЕКЛАМИРУЙ» В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

Новости Четверг, 05 июня 2025 19:30
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ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ И РОССИИ ПРОВЕДЕТ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПЕРФОРМАНС «ДЕКЛАМИРУЙ» В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. 6 июня в городе Гудаута (Абхазия), в парке культуры и отдыха Kate Park состоится театрализованный перформанс на двух языках – русском и абхазском. Мероприятие направлено на популяризацию литературного наследия, сохранение языкового многообразия и укрепление культурных связей между Россией и Абхазией.

Организаторы проекта: Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры», АНО дополнительного образования «Музыкальная академия «Хурма», Культурный фонд «Апсны – Русь», при поддержке экосистемы Добро.рф. 

Зрители увидят театрализованный перформанс с музыкальным сопровождением и хореографическими номерами.

В центре постановки – семь «писем», вдохновлённых как реальными, так и литературными историями, связанными с Абхазией, а также посвященные 80-летию Победы. Каждое письмо станет живым свидетельством любви к стране души, её культуре и народу.

Почетный гость мероприятия – Милена Богданова, руководитель Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтёры культуры», заместитель председателя Молодежного совета Министерства культуры Российской Федерации, член Совета Ассоциации Добро.рф;

На Перфомансе также будут представители Парламента и Министерства культуры Абхазии, администрации города Гудаута, актёры, музыканты и художники.

Время проведения 18:00

«Декламируй» – ежегодная акция волонтеров культуры, приурочена ко Дню русского языка и дню рождения А.С. Пушкина – родоначальника современного русского литературного языка. В 2025 году, в Год защитника Отечества и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, акция приобретает особое звучание. Лейтмотивом

станет поэтическое и прозаическое наследие фронтовиков – тех, кто прошёл войну не только с оружием, но и со словом. Их произведения будут в центре внимания участников во всех форматах акции.

Даты проведения: 1 – 9 июня 2025 года, официальный старт – 6 июня, в День рождения А.С. Пушкина и День русского языка.

В 2024 году на Всемирном фестивале молодежи волонтеры культуры дали старт празднованию 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина и декламировали строки романа «Евгений Онегин» на русском, английском, испанском, французском, арабском языках, что положило начало международным форматам акции и дополнительному продвижению русского языка и литературы за рубежом.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 05 июня 2025 19:40

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